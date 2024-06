Miretti e Nicolussi Caviglia tra Juve, viaggi e futuro: "Il sogno si avvera"

In attesa di avere certezze sul futuro, in un periodo di calciomercato che può sconvolgere piani e progetti da un momento all'altro, Fabio Miretti e Nicolussi Caviglia si sono allontanati dall'Italia per concedersi qualche giorno di meritato relax insieme alle rispettive compagne, India e Carlotta. Mete opposte e diverse per i due centrocampisti della Juventus, così come documentato da alcuni scatti condivisi nelle scorse ore sui rispettivi profili Instagram. Safari di lusso in Sud Africa per il primo, i paesaggi unici dell'Islanda per il secondo.