Scirea, la Juve ricorda la leggenda: "Numero 6, per sempre"

Sono passati trentaquattro anni, il 3 settembre saranno 35, e sembra una vita se ci si ricorda che il calcio ha avuto un uomo e un campione come lui. Parliamo di Gaetano Scirea, ex difensore e capitano della Juventus, scomparso prematuramente a seguito di un incidente d'auto. Oggi non è la ricorrenza, ma ricordarlo e rispolverare un po' il calcio d'altri tempi, fatto più di uomini e meno di soldi, è sempre fare un passo indietro nella storia e nella sua bellezza. La stessa nel ricordarlo in campo e al suo modo di giocare, uno dei migliori liberi nella storia, oltre alle doti di leadership in campo e fuori. I bianconeri proprio oggi hanno voluto ricordarlo per un motivo particolare.

La Juve ricorda Scirea Oggi, infatti, è il sei giugno e, tradotto in numeri, è il 6-6. Un legame speciale attorno a quel numero indossato con fierezza da Gaetano Scirea nei suoi tempi in bianconero. Ed è altrettanto bello pensare che oggi il 6 della Juve è Danilo, nonché capitano, quasi a legare il campione di oggi a quello di un tempo. Contorni affascinanti ma Scirea resta inarrivabile perché nel cuore dei tifosi non se n'è mai andato il suo ricordo. E in tanti l'hanno sottolineato proprio sotto al post pubblicato dalla Juve in cui la società ha scritto: "Numero 6, per sempre" con le emoji dei due pallini bianco e nero.

Da qui sono arrivati tantissimi commenti di chi l'ha ricordato come "un artista" a chi l'ha definito "Leggenda" e altri che hanno scritto "Immenso". Tra i mille cuori rossi o bianconeri c'è anche un "Per sempre con noi" o chi si è lasciato andare a qualcosa di più: "Un Signore dentro e fuori dal campo andato via troppo presto...". Scirea è rimasto nel cuore di tutti, della Juve e di tutti i suoi tifosi ma anche di che ne ha apprezzato le qualità umane fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA