Vlahovic, il nuovo ciclo Juve e quella rivelazione: "Sei libero di chiamarmi"

A tutto Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è in procinto di giocare l'Europeo con la sua Serbia (reduce dal ko in amichevole contro l'Austria) in un girone non semplice. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Federcalcio serba, il centravanti ha parlato non solo della competizione a cui prenderà parte a breve con la sua Nazionale, ma anche della stagione vissuta in bianconero e degli obiettivi, personali e della Juve, in vista della prossima stagione. Oltre ai retroscena dell'incontro con uno dei suoi idoli...