Koopmeiners, la Juve ci riesce? Gasperini apprezza due giovani bianconeri...

La Juve riuscirà a prendere Koopmeiners? Non è un'operazione facile, perché l' Atalanta ha fissato un prezzo altissimo per il centrocampista olandese: 60 milioni di euro. Eppure la Juventus, che non può certamente spendere quella cifra in contanti, sta continuando a lavorare sull'operazione. E sapete perché? Perché Koopmeiners è deciso a dire di sì alla Juventus e, finora, ha rifiutato tutte le altre proposte. L'idea di giocare a Torino, allenato da Thiago Motta , lo stimola e questo è un punto di partenza molto forte per la trattativa.

Le contropartite Juve per arrivare a Koopmeiners

Il problema è arrivare a sessanta milioni. E la Juventus vorrebbe provarci con delle contropartite tecniche. In particolare i giovani che l'Atalanta guarda sempre con grande interesse. Sì, ma quali giovani deve sacrificare la Juventus? A Gasperini piacciono soprattutto Iling Jr e Huijsen. E se il primo era, da tempo, considerato fra i cedibili, sul difensore spagnolo di origine olandese la Juventus pensava di puntare per il futuro, viste le qualità e il potenziale di crescita. E, infatti, è il più richiesto dei giovani bianconeri, con offerte che arrivano da mezza Europa, la più interessante delle quali è del Bayer Leverkusen, che potrebbe pagare in contanti per il centrale (circa 25 milioni) fornendo il denaro per dare l'assalto a Koopmeiners. E voi? Li sacrifichereste Iling e Huijsen per arrivare a Koopmeiners? Ditecelo nei commenti.