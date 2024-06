Bonucci, il ritiro e l’arrivo di Thiago Motta alla Juve: “Cosa mi auguro”

Bonucci sull'addio al calcio giocato

Bonucci, tra i vincitori del Premio Calabrese ha fatto un bilancio sulla sua ultima stagione da giocatore ed è tornato sulla sua scelta di dare l'addio al calcio giocato: "Sono veramente felice per tutto quello che è stato ed era giusto per dire basta. Sono in pace con me stesso, in equilibrio. Ho dato tanto al calcio e il calcio sicuramente mi darà tanto altro in futuro. Oggi mi godo la tranquillità e la famigli per recuperare dopo i tanti anni sui campi di tutto il mondo".

Bonucci sull'Italia a Euro 2024

L'Italia è pronta a partire per la Germania per difendere il titolo di campione d'Europa conquistato da Chiellini, Bonucci e compagni nel 2021 a Wembley: "Il girone è difficile, ma se si trova la giusta alchimia si può fare bene. Non so se sarà possibile bissare la vittoria del 2021, ma siamo tutti con Spalletti e i giocatori. Dopo la delusione del Mondiale dobbiamo essere uniti, sia squadra che tifosi".