Rugani e Michela Persico, che fine hanno fatto i regali del matrimonio

Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati il 29 maggio a Torino nella chiesa San Carlo Borromeo, nella stessa in cui la coppia ha battezzato il figlio Tommaso, nato 3 anni fa. Il difensore della Juventus ha fatto la proposta di nozze alla compagna dopo otto anni di relazione durante un concerto di Calcutta a fine 2023. Così come annunciato nelle scorse settimane, tutti i regali ricevuti dalla coppia per le nozze sono stati devoluti in beneficenza e destinati alla realizzazione di un nuovo reparto dell'ospedale pediatrico Regina Margherita del capoluogo piemontese.