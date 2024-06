Vieri avvisa Thiago Motta: “A Bologna nessuno dice niente, ma alla Juve…”

Vieri, Chiesa e Thiago Motta alla Juve

Vieri non ha perso l'occasione per parlare anche di Chiesa, al centro delle voci di mercato che vedrebbero il suo futuro alla Juventus un'incognita: "Se Federico sta bene fa la differenza. Se lo vedrei bene con Antonio Conte a Napoli? Chiesa io lo vedo bene con tutti, è un grande campione". Per rimanere in tema Juve, infine, un parere su Thiago Motta e la sua prossima avventura con la Vecchia Signora: "Se il Bologna perde 5 o 6 partite di fila nessuno dice niente no? Alla Juventus non puoi perdere, devi vincere, devi giocare bene sì, però devi vincere. Quindi, se la Juventus giocherà bene il prossimo anno, perché comunque il Bologna in questo anno e mezzo ha giocato bene, quindi prendi Motta e dici: vogliamo giocar bene, però devi vincere, perché la Juventus deve giocare bene e vincere".