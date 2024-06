Montero alla Juve Next Gen, sapete perché Thiago Motta è contento?

E voi lo sapete perché Thiago Motta in questi giorni è contento? Sì, va bene, è in ferie in Portogallo e si gode sole, mare e famiglia. Ma c'è un'altra ragione ed è legata alle notizie che gli arrivano da Torino, dove è atteso la prossima settimana per finalizzare il contratto ed essere annunciato come allenatore della Juventus. In questi giorni, infatti, è stato deciso che sarà proprio Paolo Montero a guidare la Next Gen della Juventus, cioè la seconda squadra. Era nell'aria, ma adesso si sta concretizzando.