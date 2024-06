Capello: "Motta? Quando vai alla Juve devi vincere, partecipare non esiste"

Capello avverte Motta: "Alla Juve devi vincere"

L'ex allenatore ha parlato così delle aspettative su Thiago Motta alla guida della Juventus nella prossima stagione: "Deve fare in modo che il club torni ad essere vincente, quando sei lì sei obbligato a farlo. Partecipare non esiste, è così in tutte le grandi squadre come anche Milan o Real Madrid. Vincere è la normalità, non un'impresa". Per Capello quindi non ci sarà tempo di aspettare, con l'ex Bologna che sarà chiamato ad ottenere risultati importanti sin dalla sua prima stagione in bianconero.