Chiesa sul piede di partenza: c’è il jolly di Thiago Motta per l'attacco Juve

Juve, non solo Saelemaekers

Ora Saelemaekers è tornato a tutto tondo un giocatore del Milan in via di ricostruzione per non dire di rivoluzione con il cambio in panchina tra Pioli e Fonseca. In rossonero sulla destra è strachiuso da Pulisic e Chukwueze e può essere ceduto per poco più di 10 milioni. Il suo ingaggio si aggira intorno ai due milioni di euro per cui a livello economico sia come cartellino che come ingaggio è in linea con i nuovi paletti bianconeri. La Juventus, si sa, a livello di attaccanti esterni si deve muovere, a maggior ragione ora che la posizione di Chiesa è diventata più fluida che mai visto che non si trova l’intesa per il prolungamento del contratto che scadrà alla fine della prossima stagione.