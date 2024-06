Thiago Motta a Parigi prima della Juve: finale Roland Garros in famiglia

In attesa della firma sul contratto con la Juventus , Thiago Motta si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza con la moglie Angela Lee e le tre figlie, Sophia, Larissa e Beatriz. Ma lo sport resta il comune denominatore. Il promesso sposo bianconero è presente in tribuna al Roland Garros , uno degli Slam del tennis, per la finale femminile tra l'italiana Paolini e la numero uno Swiatek .

Motta al Roland Garros...poi la Juve

Occhiali da sole in mano e sguardo ipnotico, così appare Thiago Motta in un video pubblicato dalla moglie su Instagram. Un ricordo di famiglia in uno dei tornei di tennis più importanti del mondo. Il conto alla rovescia per l'abbraccio con il mondo bianconero è iniziato da tempo e i tifosi della Juve aspettano solo l'ufficialità. Nonostante le vacanze, l'allenatore è rimasto in contatto quotidiano con il dt Cristiano Giuntoli per programmare le mosse di mercato e gli impegni estivi. E ora non resta che mettere nero su bianco, ma per adesso l'attenzione è sulla terra rossa, quella verde (non di Wimbledon) deve attendere qualche giorno.