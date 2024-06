Soulé, l'orientamento della Juve è chiaro. La posizione del club su Barrenechea

La stagione del Frosinone è terminata nella maniera peggiore, come nessun tifoso avrebbe voluto: una retrocessione shock, nei minuti finali dell’ultima giornata, con le lacrime di Eusebio Di Francesco e la disperazione di una città intera. Non è bastata la presenza di tre promettenti giovani arrivati in prestito dalla Juventus : tra alti e bassi, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge hanno dato un contributo importante, per quanto non sufficiente a raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A.

Soulé, Motta e la Juve

Non tutti hanno reso allo stesso livello, ma senza dubbio si può dire che l’impatto di Soulé da titolare nel campionato italiano sia stato notevole, tanto da aver conquistato il titolo di miglior Under 23 della Serie A secondo la Lega Calcio. L’argentino di passaporto italiano è pronto a spiccare il volo, ma l’orientamento della Juventus sembra piuttosto chiaro: in caso di offerta ritenuta congrua, Soulé può lasciare Torino in via definitiva. Altrimenti rimarrà per giocarsi le chance alla corte di Thiago Motta da esterno offensivo o da trequartista. Ma la prima opzione è quella della vendita pesante, però le proposte concrete latitano e sulla scrivania di Giuntoli non c’è niente di davvero concreto, per il momento.