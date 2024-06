Douglas Luiz proposto alla Juve: cassa Aston Villa, ostacolo Milan

Mercato del centrocampo e non solo

L’obiettivo principale rimane Fofana del Monaco, però Moncada, parlando con l’Aston Villa del terzino destro Cash - che aveva segnalato nel 2020 quando giocava nel Nottingham Forest -, ha allargato il fronte al vecchio pallino Douglas Luiz che gli inglesi hanno proposto a diversi club, compresa la Juventus. L’Aston Villa per questioni di Fair Play Finanziario deve completare delle cessioni entro il 30 giugno e il centrocampista è uno dei sacrificabili. A cifre elevate, però, perché il contratto è ancora fino al 2026. Difficile ipotizzare che il Milan, che ha in testa di investire 40 milioni per pagare la clausola di Zirkzee, possa mettere sul piatto una somma simile per Douglas Luiz, ma i discorsi sono aperti. Così come per Cash, diventato l’obiettivo principale davanti a Tiago Santos (Lille) ed Emerson Royal (Tottenham) per il ruolo di terzino destro. Costo della possibile operazione? Circa 20 milioni. Col Chelsea, club con cui ci sono ottimi rapporti - Tomori, Giroud, Loftus-Cheek, Pulisic... -, Moncada ha invece parlato di Broja, centravanti albanese classe 2001 che il Milan segue da almeno due anni. Il giocatore piace ancora e potrebbe essere il cambio di Zirkzee con Jovic che a quel punto verrebbe lasciato libero (un'altra opzione è En-Nesyri del Siviglia). In questo caso, i rossoneri potrebbe abbozzare un'operazione in prestito con obbligo, visto il contratto di Broja fino al 2028. Non gioca in Premier, ma il Milan sta continuando a ragionare anche su Hummels, 35 anni, in scadenza col Borussia Dortmund. Il tedesco potrebbe portare quel mix di esperienza e leadership che il Milan perderà con l'addio di Kjaer e Giroud.