Lippi, "la forza unica della Juve" e quel messaggio indiretto a Thiago Motta

«Ho cercato di dare equilibrio alle mie squadre e l’equilibrio si ottiene partecipando il più possibile alla fase offensiva e poi coinvolgere tutti anche nella fase difensiva». Marcello Lippi , a quel punto, fa una pausa teatrale, poi aggiunge, appiccicando le parole con tono quasi distaccato: «E, in fondo è andata abbastanza bene». Una risata e poi un applauso avvolgono il grande allenatore che sul palco sorride e si gode l’effetto della battuta. Non sarà l’unico applauso della mattinata, che si apre e si chiude con due meritatissime standing ovation della sala del Palazzo del Governatore a Parma. È un bagno di amore per Lippi, ospite d’onore , con il figlio Davide, del Festival della Serie A che celebra il ct campione del mondo con un talk in una sala strapiena. Si chiacchiera a tema libero e la sconfinata carriera di Lippi lascia praterie a disposizione della curiosità, si vedono pezzi del meraviglioso film a lui dedicato (“Adesso vinco io”), si viaggia nel tempo e nei ricordi.

Lippi, il calcio e i due mondi

Marcello Lippi è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi e non lo suggerisce solo il palmares che contiene tutto quello che un allenatore può vincere nella sua carriera, ma il fatto - forse sottovalutato - come Lippi sia stato la sintesi della storica divisione sul modo di vedere il calcio. Da una parte esiste un filone che idealmente inizia dall’Olanda degli Anni 70, prosegue con Arrigo Sacchi e arriva a Pep Guardiola; dall’altra ce n’è un altro che inizia con Nereo Rocco, prosegue con Giovanni Trapattoni e arriva a Massimiliano Allegri. Due mondi opposti, due mondi ugualmente vincenti (perché nel calcio si vince in tutti i modi), due mondi sui quali Lippi ha gettato, a metà degli Anni 90 un ponte. Perché Lippi non appartiene alla categoria degli allenatori che pensano solo ad attaccare, eppure le sue squadre attaccavano con intensità; così come non appartiene a quella dei difensivisti, eppure le sue squadre difendevano alla grande. «Io cercavo di mandare i difensori all’attacco, ma chiedevo agli attaccanti di essere i primi difensori. Era un modo per tenere la squadra quasi sempre nella metà campo avversaria». Semplice, a dirsi. Ma lui c’è riuscito, uscendo dal periodo in cui si contrapponevano la tesi Trapattoniana e l’antitesi Sacchiana, Lippi è stata la sintesi hegeliana del calcio. «A meno piacevano le squadre che perso il pallone ci mettevano un sacco di tempo a recuperarlo e si ripiegavano su se stesse. Così chiedevo a tutti di andare a recuperarlo appena perso».