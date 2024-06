Magnanelli, novità Juve. Thiago Motta: da chi sarà composta la squadra

TORINO - Thiago Motta a Torino non è questione di se, ma di quando. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà l’annuncio dell’allenatore italo-brasiliano e, insieme, dello staff tecnico che dal Bologna lo seguirà alla Juventus. Questo non significa, però, che il club bianconero debba sacrificare le professionalità che ha coltivato in casa e che hanno contribuito a portare a termine l’ultima stagione, dopo il repentino divorzio con Allegri . Anzi. La squadra, negli ultimi due turni di campionato, è stata guidata in panchina da Paolo Montero , coadiuvato da Francesco Magnanelli , Simone Padoin e Claudio Filippi : nessuno di loro lascerà la società, traslocando al limite dalla Continassa a Vinovo.

Montero alla guida della Next Gen

Come nell’aria già da alcune settimane, infatti, Massimo Brambilla non sarà il tecnico della Next Gen nella prossima stagione, dopo due anni culminati con l’esaltante cavalcata ai playoff delle ultime settimane. L’ex Atalanta è nel mirino del Pescara, che a breve sceglierà il nuovo timoniere all’interno di una lista che vede la presenza anche di Tesser e Baldini, in ogni caso non rinnoverà il contratto con la Juventus ormai prossimo alla scadenza.

Al suo posto, così, si siederà proprio Montero, che con buona parte dei ragazzi che comporranno l’ossatura della seconda squadra del prossimo anno ha già lavorato nell’ultimo biennio in Under 19. Per lui, tra l’altro, si tratterà di un ritorno in Serie C, dopo la doppia esperienza sulla panchina della Sambenedettese. E, al servizio del progetto, potrà mettere anche il feeling con lo stesso Thiago Motta, affinato tra 2019 e 2020 durante il corso da allenatore seguito insieme a Coverciano. Lavorerà a stretto contatto con Claudio Chiellini, salvo sorprese.