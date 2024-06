Buffon: "Coppa Italia Juve, Parma in A e Carrarese in B: che stagione!"

Buffon: "Juve, Parma e Carrarese, che stagione"

Con un post sui propri canali social, Buffon ha esultato non solo per il ritorno in B della Carrarese, ma in generale per la stagione delle sue squadre del cuore: il Parma, la Juventus e, appunto, la Carrarese. L'ex numero 1 ha postato sul suo account Instagram alcune immagini dallo stadio dei Marmi, scrivendo come didascalia: "Che stagione fantastica! Juve che conquista la Coppa Italia, il Parma di nuovo in Serie A e la mia Carrarese in Serie B. Non potrei essere più felice". E chissà che l'annata fantastica di Buffon non possa diventare perfetta grazie... all'Italia!