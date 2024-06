Milik, operazione ok: perché la Juve entra in una nuova era in campo medico

Arkadiusz Milik non potrà partecipare ai prossimi Europei per via dell'infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell'amichevole giocata dalla sua Polonia contro l'Ucraina. Il centravanti polacco è infatti uscito dal campo dopo pochissimi minuti e al termine della sfida il ct Probierz ha annunciato la necessità di operare il calciatore. Milik, autore di una grande Coppa Italia con la Juventus, nella giornata di ieri ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere con un post su Instagram. Oggi, invece, Arek si è sottoposto all'intervento ed è arrivato il bollettino medico ufficiale riportato dalla Vecchia Signora che ha comunicato come l'operazione sia perfettamente riuscita senza problemi.