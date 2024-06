Douglas Luiz, Juve a un passo: cosa manca. E quell'intreccio con Zirkzee...

Juve-Douglas Luiz, l'ingaggio. E Zirkzee...

Il dt bianconero, in serata, si è confrontato anche con Kia Joorabchian, agente di Douglas Luiz, per lavorare alla definizione di un’intesa con l’entourage del brasiliano, che attualmente all’Aston Villa guadagna 3,5 milioni a stagione e che a Torino, alla luce della straordinaria stagione da cui è reduce, ambisce a raddoppiare lo stipendio. Lavori in corso tra i due, su questo fronte e non soltanto: il procuratore iraniano gestisce infatti gli interessi anche di Zirkzee e, in seguito alla frenata registrata ieri con il Milan, è tornato a parlare della situazione dell’attaccante olandese con i suoi interlocutori... Ancora da perfezionare anche gli accordi individuali che molto presto, per le ragioni finanziarie dei Villains cui si è già fatto accenno, potrebbero riportare McKennie e Iling-Junior in Premier League.