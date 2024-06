Motta, la firma Juve e Giuntoli a Cascais: perché il blitz non era previsto

Thiago Motta e il blitz di Giuntoli

E il contratto, nel frattempo, è passato di mano in mano tra i legali delle parti per l’approvazione definitiva, fino alla firma di ieri. A Cascais, appunto, in Portogallo, nell’abitazione di proprietà dove Thiago Motta sta trascorrendo le vacanze: mare, sole, relax e qualche capatina mondana, come quella a Parigi in occasione del week-end finale del Roland Garros. Il modo migliore per ricaricare le batterie dopo una stagione che ha prosciugato le energie nervose del tecnico e in vista di una che si annuncia ancor più impegnativa, per il numero di impegni e per la mole di pressione addosso. Ma il giorno della firma è stato anche quello di un primo summit di mercato, occhi negli occhi, con Cristiano Giuntoli, che ha raggiunto Thiago Motta in riva all’Atlantico.