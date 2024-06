Mercato Juve, indizi dal presidente del Pisa: rinforzo per Giuntoli e Barbieri

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è stato ospite de "Il diario nerazzurro", trasmissione di 50 Canale. E ha rivelato notizie interessanti che riguardano anche la Juventus . Il numero uno del club toscano ha parlato di futuro, dell'addio del tecnico Aquilani, e di quel che sarà nella prossima stagione. L'annata appena conclusa ha visto i nerazzurri a un passo dai playoff: "Vogliamo essere nell’elite del calcio, Pisa ha la potenzialità per fare oltre la Serie B. Cercheremo sempre di puntare in alto, non siamo una società a cui piace accontentarsi". Si è poi soffermato sul destino di due pedine importanti del club nella stagione appena conclusa: si tratta del terzino Tommaso Barbieri e del direttore sportivo Stefano Stefanelli. Due nomi legati alla Juventus e di interesse, dunque, per il popolo bianconero.

Stefanelli, la Juve e futuro Barbieri

In merito al futuro del ds Stefano Stefanelli, Giuseppe Corrado si è espresso in questi termini: "È stato richiesto dalla Juventus, lui ce ne ha parlato e non ci sono stati problemi. Siamo orgogliosi che vada in Serie A". Dunque dovrebbe raggiungere i bianconeri e continuare il suo percorso al fianco di Giuntoli, dopo una lunga collaborazione con il numero uno dell’area tecnica juventina: era stato responsabile dell’Under 19 del Napoli quando Giuntoli era nel capoluogo campano dopo essersi fatto apprezzare per il lavoro svolto tra Vis Pesaro e Carpi per poi approdare a Cesena, Pistoia e quindi Pisa.

L'altra notizia, invece, è stata su Tommaso Barbieri: "Lo riscatteremo, ma probabilmente la Juventus eserciterà il controriscatto". Il Pisa potrebbe pagare in questi giorni (venerdì a mezzanotte la scadenza) i 2,5 milioni necessari per acquisire il terzino e poi i bianconeri, nei successivi tre, ne riveserebbero 3,1 per riacquistarlo. In B ha fatto molto bene con i nerazzurri e la Juve non vuole farselo sfuggire.