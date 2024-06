Stefano Tacconi, nuova operazione delicata: il messaggio del figlio Andrea

"Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta". Questo il messaggio postato in una storia su Instagram da Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere della Juve Stefano. La stessa leggenda bianconera, parlando al settimanale di gossip DIPiù, aveva annunciato: "Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei 'trombi', nelle gambe e nella vena aorta. Devono 'aprirmi' e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo".