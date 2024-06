Thiago Motta e quell'hobby in famiglia che rimanda ad Allegri

La nuova era della Juventus sta per iniziare, ed a dirigerla sarà Thiago Motta , che si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero, raccogliendo quanto lasciato nell'ultima stagione dall'ormai ex allenatore Allegri . L'eredità del tecnico toscano comprende la qualificazione in Champions League che lo stesso Thiago Motta era riuscito ad agguantare con un vero e proprio miracolo calcistico con il suo Bologna, una sfilza di giovani talenti su cui potrà fare affidamento il nuovo tecnico dei bianconeri e una grande passione per...i cavalli!

Nel repertorio allegriano non sono mai passati inosservati i riferimenti alla tematica dell'equitazione: dal celebre 'corto muso' citato in conferenza stampa - e diventato un simbolo di un certo modo di vincere di misura - alla passione per le sue cavalle Estrosa e Sun Never Sets. Da questo punto di vista, occhio a non sottovalutare Thiago Motta, che d'ippica sembra intendersene.

Thiago Motta, la moglie Angela Lee ed...Eros

Il nuovo allenatore della Juventus, dopo la meritata vacanza sulla sua Harley Davidson con cui ha macinato chilometri da Bologna fino a Cascais (in Portogallo), con una tappa a Barcellona per salutare il padre e il fratello, è pronto a gettare le basi per la prossima stagione. Non manca il supporto della moglie Angela Lee, che condivide con Thiago un hobby che rimanda proprio al suo predecessore sulla panchina dei bianconeri: la passione per i cavalli, e in particolare per il "cucciolo" di casa, Eros, non manca nel quotidiano della famiglia Motta. La presenza del destriero nelle foto condivise sui principali social è infatti costante, con la consorte di Thiago Motta che nel tempo libero si dedica con attenzione alla sua cura. Non mancano le foto che ritraggono il tecnico bianconero e la moglie Angela a passeggio con Eros, che ha 9 anni.