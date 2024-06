Il mercato separa la baby coppia che aveva fatto le fortune Juve

La coppia che aveva fatto le fortune a metà campo della Juve Under 23 targata Lamberto Zauli è destinata a dividersi. Difficile che gli incroci di mercato possano permettere a Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea di giocare insieme nella prossima stagione. Il Golden Boy italiano 2022, infatti, non sembra rientrare nei piani del neo tecnico juventino Thiago Motta così potrebbe lasciare la Vecchia Signora durante l’estate. Diversi club di Serie A hanno già sondato il terreno. Dal Monza al Bologna passando per Parma ed Empoli: in parecchi hanno bussato alla porta del dt Giuntoli per provare ad accaparrarselo.

Veto su Barrenechea

In pole position però c’è il Genoa del ds Ottolini, che conosce bene Fabio per i suoi trascorsi nella dirigenza bianconera al fianco di Cherubini. Un feeling che nasce da lontano e che può giocare un ruolo decisivo nella corsa a Miretti. La dirigenza del Grifone fa sul serio e ha alzato il pressing la settimana scorsa col suo agente Giovanni Branchini. Galeotto l’evento targato Tuttosport per l’annuncio dei 100 finalisti del Golden Boy 2024. Nella cornice di Solomeo l’ad rossoblù Blazquez ha aperto la trattativa col manager del centrocampista.

Non mancano le pretendenti neppure per Barrenechea. L’argentino è reduce da una brillante annata nelle fila del Frosinone, una crescita che non è passata inosservata. Tanto da aver attirato diversi estimatori, soprattutto all’estero. Tra questi spicca il corteggiamento del Villarreal che deve ristrutturare la mediana e ha chiesto informazioni. Dalla Continassa però al momento hanno messo il veto sulla partenza del classe 2001: Motta lo apprezza e vuole vederlo nel ritiro pre-campionato prima di decidere il suo futuro.