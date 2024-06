Gli effetti del ricorso Agnelli: così il Tar smonterà la giustizia sportiva

In effetti, sulla base di un principio (la “lealtà sportiva”) assolutamente generico e non sorretto dalla certa previsione di comportamenti specifici (in gerogo la “tipizzazione”), può essere comminata al dirigente sportivo una sanzione che può essere equiparata ad un “ergastolo professionale” e, come tale, contrario anche ai principi di libero esercizio delle attività lavorative nel territorio dell’Unione Europea (come già ho avuto modo di argomentare in relazione alla inibizione pluriennale inflitta a Fabio Paratici).

In definitiva, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si dovrà esprimere su quesiti che ad ogni assennato cittadino parrebbero del tutto scontati: è accettabile che la Giustizia Sportiva italiana e le norme che la regolano violino i principi di legalità sanciti dalle norme europee in tema di libertà professionale, di tipicità e tassatività nella previsione dei presunti illeciti e delle pene, di pieno ricorso alla giustizia ordinaria o amministrativa? Purtroppo la doverosa risposta non arriverà in tempi ragionevolmente brevi.