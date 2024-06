Tacconi operato a Torino: intervento di cinque ore. Le condizioni

L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi , ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 5 ore ( come anticipato dal figlio ) per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell'arteria femorale . L'operazione si è resa necessaria per il "grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro" con ostruzione dell'arteria "da aorta a femore" - ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera Città della Salute.

Operato Tacconi: le condizioni dell'ex Juve

Poi è stato anche precisato che si tratta di una patologia "non in relazione alla pregressa", ossia l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che ha colpito Tacconi nell'aprile 2022, in provincia di Asti. "L'intervento è perfettamente riuscito con attuale buon esito clinico" e ora "il paziente è sveglio lucido e asintomatico" ed è stato trasferito nella Rianimazione ospedaliera diretta dal dottor Roberto Balagna. Sulle sue condizioni attuali, Stefano aveva però rassicurato tutti: "Mi sento un leone, i medici hanno detto che il mio recupero ha del miracoloso. Parlo in maniera scorrevole, senza 'incartarmi', e non ho strascichi". Del resto i grandi passi avanti fatti dopo l'ischemia cerebrale sono sotto gli occhi di tutti, tanto che Tacconi si è presentato recentemente agli studi di Verissimo per l'intervista con Silvia Toffanin camminando senza l'ausilio delle stampelle.