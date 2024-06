Cosa chiederà Motta a Vlahovic e ai nuovi acquisti: la sua Juve giocherà così

Di Gregorio e la costruzione. E se arriva Calafiori...

Alla costruzione dal basso darà un impulso importante Di Gregorio: oltre all’aspetto contrattuale-economico, alla base dell’avvicendamento tra Szczesny e il quasi ex Monza c’è l’abilità con i piedi dell’Uomo DiGre, portiere della squadra che nell’ultimo campionato ha fatto più tocchi nella propria area (2796), guarda caso davanti al Bologna (2577). Il motivo per cui Thiago Motta chiede di mantenere il possesso e costruire dal basso è attirare la pressione avversaria, in modo da creare spazi alle spalle dei giocatori che vanno ad aggredire: spazi nei quali i bianconeri dovranno poi inserirsi per ricevere palla avendo tempo e - appunto - spazio per giocarla in modo efficace. E, a quel punto, in avanti e in fretta: «Il possesso deve essere propedeutico a una verticalizzazione più efficace e rapida possibile», sosteneva Motta nella sua tesi a Coverciano.