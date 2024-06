La Juve fa il boom: effetto Thiago Motta e Champions

La vendita libera e l'obiettivo

Da mercoledì è iniziata la vendita libera, che andrà avanti a oltranza: fino al 30 giugno si può risparmiare un 5% sul costo degli abbonamenti, dal 1° luglio ci sarà un ritocco sui prezzi. Si tratta di una strategia di marketing per incentivare i tifosi ad acquistare la tessera quanto prima e avere così l’opportunità di godere di tariffe inferiori e calmierate. Chi già è abbonato può scalare eventuali crediti accumulati durante questa stagione, mentre ci sono riduzioni speciali per gli Under 14 e per gli Under 28. La Juventus non ha ancora fissato né una data di chiusura della campagna abbonamenti né un tetto massimo di tessere in vendita. L’obiettivo di sfondare quota 20 mila tessere sembra assai credibile e fattibile vista il boom di sottoscrizioni. Gli abbonamenti possono essere acquistati tramite i canali ufficiali on line del club (sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi) o direttamente all’Allianz Stadium (presso la cassa B), con l’apertura al pubblico, fino al 28 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 19.