Khedira e il retroscena sul dialogo Ronaldo-Chiesa, CR7: “Non hai bisogno…"

Khedira e l'aneddoto su Chiesa e Ronaldo

"Conosci Cristiano, ha il suo ego. Federico Chiesa, giocatore giovane e fantastico, aveva il suo telefono in mano e stava andando ad allenarsi. Ronaldo lo fermò e gli chiese: 'Dove stai andando?'. Fede gli rispose: 'In palestra'. Cr7 allora gli disse: 'Con il telefono? Non hai bisogno del tuo cellulare per andare in palestra. Vai e lavora. Non guardare Instagram, non fare TikTok'. Quando è arrivato alla Juve, il portoghese ha alzato il livello degli allenamenti in maniera incredibile. Ogni tiro in porta doveva essere gol. Voleva competere su tutto". Un racconto senza filtri che spiega perfettamente la grandezza dell'ex Real Madrid e Juventus e perché diventerà l'unico giocatore di sempre a disputare 6 europei. Niente nasce per caso e Chiesa avrà preso appunti.