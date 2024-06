Hasa cambia agente, prove d'addio alla Juve: nuovo fronte per Giuntoli

Svolta professionale per Luis Hasa, gioiellino della Next Gen nonché miglior giocatore dell’ultimo Europeo Under 19 con l’Italia. Il metronomo classe 2004 si aspettava maggior considerazione e, per questo, ha deciso nei giorni scorsi di separarsi dall’agente Federico Pastorello. Dietro questa mossa c’è la scelta di affidarsi a Fali Ramadani. Toccherà ora al potente manager dell’Europa dell’Est gestire il futuro di Hasa, per il quale la Juve ha già esercitato l’opzione in suo favore per rinnovare il contratto fino al 2025.