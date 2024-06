Juve, Douglas Luiz e non solo: un 4° nome nella trattativa con l'Aston Villa

Douglas Luiz, McKennie , Iling-Junior . E non è detto che sia finita qui. La maxi operazione di mercato tra Juventus e Aston Villa , infatti, potrebbe allargarsi a un quarto nome. Quello di Alisha Lehmann , calciatrice del club inglese nonché storica fidanzata del centrocampista brasiliano prossimo ad approdare a Torino. Non per forza da solo, appunto. Che cosa c’entra un possibile innesto per le Women con lo scambio architettato da Giuntoli e Monchi ? Beh, l’attaccante svizzera è una giocatrice di ottimo livello. Ma il suo mondo valica di gran lunga il rettangolo verde del campo. Qualche elemento, tanto per inquadrare chi sia Lehmann quando smette la divisa dell’Aston Villa o quella della Svizzera.

Alisha Lehmann, numeri da record

Sui social vanta numeri da record, al momento 17 milioni di followers su Instagram e 11 su Tik Tok, tanto da esser diventata un anno fa la personalità elvetica con il maggior seguito virtuale. Davanti anche al connazionale Federer, per intenderci scomodando una leggenda sportiva. Il mestiere di calciatrice, di conseguenza, si porta appresso anche quello di influencer: i suoi post brandizzati, secondo una recente ricerca di Nielsen, valgono circa 300mila euro. Anche se quest’ultima inclinazione, per sua stessa ammissione, la vive come una sorta di “effetto collaterale” della sua personalità e, insieme, del suo fascino: «Ma le persone che mi conoscono davvero mi vedono sempre e solo come una calciatrice. Ovviamente ho tanti follower, non lo nego, ma non mi sono mai posta questo traguardo come obiettivo. Ho solo e sempre continuato a giocare a calcio, condividendo sui social alcuni momenti della mia vita. E questo è il risultato».