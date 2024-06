La possibile formazione della nuova Juve di Thiago Motta

Con l'ufficialità di Thiago Motta , la Juve ha dato il via al nuovo corso bianconero. Un cambiamento sostanziale per la società e per la rosa perché ora dovrà adattarsi a un nuovo modo di giocare e con uno schieramento molto diverso rispetto a quello utilizzato con Allegri negli ultimi anni. L'italo-brasiliano - annunciato con un video sui social nella giornata di mercoledì 12 giugno -, infatti, con il Bologna ha sempre utilizzato il 4-2-3-1 come modulo di base ed è lecito aspettarsi possa essere quella la sua idea di riferimento in vista della prossima stagione. In attesa di capire anche sul mercato come si muoverà Giuntoli, ecco il possibile undici con i giocatori confermati e i nuovi che potrebbero arrivare alla corte della Vecchia Signora.

Di Gregorio

L'Uomo Digre come è stato chiamato più e più volte dai tifosi del Monza è pronto a raccogliere il testimone di Szczesny, in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita per andare all'Al Nassr. L'estremo difensore è in arrivo dal Monza in prestito per 2 milioni, con obbligo di riscatto tra un anno a 18. Cifra coperta quasi interamente dalla cessione del polacco, tra i 12 milioni risparmiati sull’ingaggio lordo e i 5 o poco meno in arrivo dall’Arabia. Con ogni probabilità sarà lui a difendere i pali della porta bianconera. Come vice resterà Perin e il terzo sempre Pinsoglio.