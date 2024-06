Juve, ora è rivoluzione. Il nuovo organigramma dopo l’addio di Cherubini

Cherubini, il comunicato Juve e il futuro

«Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l’avventura di Federico Cherubini alla Juventus. Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus. Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro», questo il comunicato con cui la Juventus lo ha congedato. E sono proprio la competenza e la professionalità che la Juventus perde, insieme al prezioso garbo che Cherubini ha sempre impiegato nel porsi come dirigente bianconero. Alla Juventus lo avevano portato Beppe Marotta e Fabio Paratici, che lo avevano pescato al Foligno, squadra della sua città natale, dove aveva giocato in Serie C (mezzala tecnica) e dove aveva iniziato la carriera da dirigente. Nelle ultime settimane, Cherubini ha ricevuto diverse offerte e, da tempo, si parla di una possibilità al Parma, neopromosso in Serie A e con il presidente del quale Cherubini ha un ottimo rapporto, ma per ora non sono in corso trattative con nessun club.