“Buffon rimase stregato da lui”: Delneri e il segreto Juve degli ultimi anni

Per 14 anni ha rappresentato la macchina del tempo della Juventus. Claudio Filippi - che dal 1° luglio lascerà la prima squadra bianconera per diventare il responsabile dell'area portieri delle categorie giovanili - è arrivato a Torino con Gigi Delneri nel 2010. E da allora è sempre rimasto: accanto a Conte, Allegri, Sarri, Pirlo e di nuovo nel triennio di Allegri. Con Thiago Motta fa un passo indietro, ma il suo pensiero rispetto al passato lo ha già espresso nei giorni scorsi sui social: «Finisce qui il mio percorso in prima squadra nella Juventus, durato ben 14 anni. Sono arrivato nel 2010 grazie a Delneri, a cui sarò eternamente grato». Dopodiché ringrazia tutti: la proprietà, gli allenatori, i grandi portieri allenati e i collaboratori che lo hanno affiancato. Filippi è stato un punto di riferimento alla Juventus e Delneri, l'allenatore che gli ha permesso di iniziare una nuova vita professionale a Torino, descrive tutta la sua grandezza.