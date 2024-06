Juve, Motta e il suo gioco oltre Guardiola: il 2+2, il quadrato, l'attaccante centrocampista

Sotto la guida di Thiago Motta, il Bologna ha superato tutte le aspettative, centrando la qualificazione in Champions e attirando attenzioni anche fuori dai nostri confini. I punti cardine per l’ex giocatore di Barça, Inter e PSG sono due: controllare il pallone e concedere libertà di movimento agli interpreti all’interno di uno schema ben definito, in cui ognuno sa come e quando muoversi in una determinata zona. Possiamo vedere il gioco di Motta come un’evoluzione del calcio posizionale di Guardiola, in cui l’aspetto fondamentale è la funzione attribuita a ciascun giocatore. Con una costruzione 2+2 il Bologna forma un quadrato per eludere la prima pressione avversaria e spostare poi il gioco, nella maggior parte dei casi, sulla fascia sinistra dove convergono quattro giocatori: Calafiori che spesso porta palla e conduce in quella zona, Kristensen che si alza per dare supporto, Saelemaekers che viene incontro e Zirkzee che ha la funzione di regista avanzato, abbassandosi per aiutare il palleggio; questo ha portato il Bologna ha classificarsi 2° in Serie A per possesso palla medio (58%) e 2° per passaggi effettuati nei novanta minuti (590).