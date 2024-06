Lady Locatelli, il messaggio social a due anni dalle nozze non lascia dubbi

Thessa Lacovich è tornata a far parlare di sé per il dolce messaggio dedicato al marito Manuel Locatelli . A commento di alcuni scatti raffiguranti i momenti più belli del giorno in cui due anni fa la wag ed il calciatore della Juventus si giurarono amore eterno, l'imprenditrice ha scritto: " Non c’è un giorno in cui non ti risceglierei. Grazie per ogni tua premura nei miei confronti. Grazie per essere il super papà che immaginavo fossi per mio figlio. Grazie per ogni momento vissuto insieme. Per ogni ballo stupido, risata o serata passata soltanto a parlare ed immaginarci il nostro futuro ". Ed ancora: "Grazie per guardarmi ancora con gli stessi occhi di quando mi hai incontrata".

Anniversario Locatelli-Lacovich : la dedica di Manuel

La dolce dedica di Thessa Lacovich per Manuel Locatelli è poi proseguita: "Grazie per accompagnarmi sempre con la mano ad affrontare le mie insicurezze, di addormentarti dopo di me quando non riesco a prendere sonno. Di rasserenarmi nelle notti più buie, nel farmi ridere a tal punto da farmi male la pancia". Quindi la wag ha aggiunto: "Io sono ancora dentro la nostra favola e spero di rimanerci in eterno", poi concludendo ha scritto: "Buon anniversario. Ti amo più di ieri, meno di domani". Anche il calciatore della Juventus ha condiviso nelle scorse ore una dedica per la moglie nel giorno del loro anniversario di nozze: "L’uno la spalla dell’altro come ci auguriamo sia per tutta la vita", quindi ha aggiunto: "Grazie , Grazie per la persona che sei e Grazie di esserci sempre. Ti amo". Lo scorso aprile Manuel e Thessa hanno festeggiato il battesimo del figlio Theo. A far da madrina è stata Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa e socia di Thessa nel brand di gioielli Madame, mentre il ruolo di padrino è stato affidato a Patrick Cutrone, attaccante del Como, ex Milan e grande amico di Locatelli. Ad organizzare il party post cerimonia (tenuto a Palazzo Parigi) è stata Silvia Slitti, event planner e moglie di Pazzini, che sui social ha scritto: "Un intimo pomeriggio di un giorno speciale, tra fiori profumati, peluche giganti e affetti sinceri per festeggiare il Battesimo di un bambino meraviglioso come VOI".