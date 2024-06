Montero, Alfonso brucia le tappe: convocato con l'Uruguay U20

Una bandiera dell'Uruguay seguita dall'emoji di un cuore rosso. Questa è stata tutta l'emozione di Alfonso Montero dopo la chiamata ricevuta dalla sua nazionale per fare uno stage di allenamenti con l'U20. Difensore centrale come il padre Paolo, prossimo a diventare l'allenatore della Next Gen e che in stagione l'ha lanciato con la Primavera in qualche occasione, di cui sogna di ripercorrere le orme da calciatore. In una stagione in cui ha giocato a metà tra U19 e l'U17, il difensore classe 2007 ha messo in mostra le sue qualità: tecniche, perché è bravo anche con i piedi, e quella grinta acquisita per genetica dal papà. Quella famosa "garra" in grado di farlo scendere in campo senza timori ma soltanto con una gran voglia di dimostrare. E la chiamata dell'U20 uruguaiana è stata una conferma di quanto ha fatto vedere.