Incubo Baggio, il sostegno di Marchisio: il post social dell’ex Juve

Nel corso della partita tra Italia e Spagna, Baggio ha vissuto una serata da incubo. La leggenda italiana è stata rapinata da cinque malviventi, tutti armati, nella sua villa ad Altavilla Vicentina. L'ex calciatore ha provato a difendersi, ma è stato poi colpito con il calcio della pistola e in seguito sequestrato insieme alla famiglia e rinchiuso in una stanza per oltre 40 minuti. Dopo la tragica vicenda ha allertato subito le forze dell'ordine. Non sono mancati i messaggi di supporto per il Divin Codino. Tra questi anche quello di Marchisio.