"Conte ci disse: 'Vi ammazzo, il primo che si ferma è fuori rosa'. Poi Pirlo..."

Fabio Quagliarella ha rivelato un particolare aneddoto sulla sua esperienza alla Juventus. Con protagonisti Antonio Conte e Andrea Pirlo, all'epoca rispettivamente allenatore e calciatore dei bianconeri. "Una sera facemmo tardi durante la tournée in America e il mister si arrabbiò. "Ora andate in campo, vi ammazzo in allenamento e il primo che si ferma lo metto fuori rosa". Verso la fine dell'allenamento Pirlo si fermò e tutti ci aspettavamo che finisse fuori rosa, invece Conte fischiò la fine della seduta e ci mandò tutti nello spogliatoio" ha detto Quagliarella a Sky Sport. Un aneddoto molto particolare di una storia curiosa tra Conte e l'ex centrocampista bianconero. Il tecnico, infatti, inizialmente non voleva Pirlo ma poi invece ha costruito la sua Juve attorno a lui.