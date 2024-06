La Juve di Thiago Motta: la possibile formazione da sogno

Con l'ufficialità di Thiago Motta , la Juve ha dato il via al nuovo corso bianconero. Un cambiamento sostanziale per la società e per la rosa perché ora dovrà adattarsi a un nuovo modo di giocare e con uno schieramento molto diverso rispetto a quello utilizzato con Allegri negli ultimi anni. L'italo-brasiliano - annunciato con un video sui social nella giornata di mercoledì 12 giugno -, infatti, con il Bologna ha sempre utilizzato il 4-2-3-1 come modulo di base ed è lecito aspettarsi possa essere quella la sua idea di riferimento in vista della prossima stagione. In attesa di capire anche sul mercato come si muoverà Giuntoli , ecco il possibile undici con i giocatori confermati e i nuovi che potrebbero arrivare alla corte della Vecchia Signora.

Di Gregorio

L'Uomo Digre come è stato chiamato più e più volte dai tifosi del Monza è pronto a raccogliere il testimone di Szczesny, in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita per andare all'Al Nassr. L'estremo difensore è in arrivo dal Monza in prestito per 2 milioni, con obbligo di riscatto tra un anno a 18. Cifra coperta quasi interamente dalla cessione del polacco, tra i 12 milioni risparmiati sull’ingaggio lordo e i 5 o poco meno in arrivo dall’Arabia. Con ogni probabilità sarà lui a difendere i pali della porta bianconera. Come vice resterà Perin e il terzo sempre Pinsoglio.