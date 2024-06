Il ritorno di Allegri, stavolta non in panchina: il luogo è tanto caro…

Dopo la fine del suo rapporto con la Juventus , terminato con la vittoria della Coppa Italia all'Olimpico contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha fatto ritorno nella sua Livorno . L'ex allenatore sta approfittando del periodo lontano dai campi per rilassarsi e ricaricarsi in vista di un possibile ritorno in panchina, con una chiamata che magari potrebbe arrivare dall'estero. Proprio a Livorno nelle ultime ore è stato diffuso un video di Allegri che si diverte al Gabbione, ormai mitico luogo dopo le numerose citazioni in conferenza stampa.

Allegri e la citazione iconica sul gabbione

Il gabbione di Livorno è diventato celebre dopo la citazione in occasione della conferenza stampa del suo primo addio alla Juventus nel 2019. In quel caso l'allenatore aveva detto: "Nella vita esistono le categorie: ci sono allenatori che vincono ed altri che non vincono. No, lo dico perché nel Gabbione a Livorno i tornei li vincevo tutti, ne ho perso solo uno. E quelli non vincevano mai: ci sarà un motivo perché tutte le estati i tornei li vincevano sempre gli stessi".