Huijsen, addio Juve più probabile. E spunta uno scenario clamoroso!

Juve, il terzino che non ti aspetti: il ritorno di fiamma e la mossa mercato

Huijsen la carta per abbassare il prezzo di Koopmeiners

Il numero 7 atalantino piace tantissimo al dt Cristiano Giuntoli, che ha già raggiunto con l’ex AZ Alkmaar un’intesa fino al 2029 per un ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Adesso va convinta l’Atalanta a cederlo. E qui la partita è appena alle fasi iniziali, anche se Koop ha già palesato la sua intenzione di cambiare aria dopo la vittoria dell’Europa League. La Dea, però, non fa sconti e continua a chiedere 60 milioni cash per venderlo. Tanti, troppi, secondo la Juve. Occhio però alle volontà di Gian Piero Gasperini. Il condottiero nerazzurro ha manifestato interesse e gradimento per Huijsen, visto che a Bergamo dovranno ingaggiare due nuovi difensori per rimpiazzare il partente Palomino e Scalvini (out per infortunio fino a dicembre). E il classe 2005 piace, eccome, dalle parti di Zingonia. Con la Juve che potrebbe inserirlo nella trattativa per abbassare il conguaglio economico da corrispondere alla società dei Percassi per portare Koop a Torino.

