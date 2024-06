Douglas Luiz-Juve, retroscena mercato: cosa gli hanno detto Danilo e Bremer

E proprio lì, tra domani e martedì, appena tutti i dettagli saranno definiti, un medico della Juventus raggiungerà il centrocampista per sottoporlo alle consuete visite mediche. Sebbene Douglas Luiz non possa immergersi subito nel mondo bianconero, arriverà comunque in Italia con ottime conoscenze di che cosa rappresenta la Juventus grazie al lavoro dei suoi compagni di Nazionale Danilo e di Gleison Bremer.

Già durante gli allenamenti in preparazione della Coppa America i due difensori della Juventus hanno svolto un’opera di persuasione per convincere il giocatore ad abbracciare il progetto della Vecchia Signora, adesso che l’affare sta per andare in porto sono chiamati a trasmettere quelli che sono i valori bianconeri, oltre a spiegare le caratteristiche del calcio italiano, affinché l’inserimento del brasiliano nell’ambiente juventino e nella Serie A sia più agevole e non necessiti di troppo tempo. Quel tempo che in ritiro trascorre lento e che gioca a favore di Douglas Luiz per andare a lezione di juventinità. Tocca prima di tutto a Danilo trasmettergli quegli insegnamenti che lo stesso Gigi Buffon ha tramandato al numero 6 bianconero, forgiandolo sul Dna bianconero, diventandone esempio e fonte di ispirazione. Adesso è Danilo a trasformarsi da scolaro a insegnante affinché il centrocampista proveniente dall’Aston Villa conosca e impari in fretta la realtà in cui è arrivato.