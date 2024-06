Huijsen non dimentica Tognozzi: al matrimonio dell'ex Juve con la famiglia

Matteo Tognozzi , ex capo osservatore della Juve e attuale ds del Granada, si è sposato ieri 22 giugno con l’argentina Milena Corbelli, consulente pubblicitaria che cura anche i diritti d’immagine di alcuni giocatori. Tra gli invitati alla cerimonia erano presenti anche Claudio Chiellini, Head of Next Gen Area, e anche Huijsen ( che deve chiarire il suo futuro ) con la propria famiglia. L'olandese è stato uno dei talenti scoperti del talent scout, insieme ai vari Yildiz, Soulé, Barrenechea.

Matrimonio Tognozzi, presente anche Huijsen

Huijsen ha dedicato un pensiero per gli sposi anche sui social, con una serie di foto postate su Instagram. La cerimonia si è svolta a Valle di Badia a Buti, come si nota anche dalla story pubblicate dal giovane difensore. E a ringraziare la sua famiglia ci ha pensato direttamente la sposa Milena Corbelli sotto un post del papà del calciatore: "Grazie per averci accompagnato in questo momento così speciale, vi vogliamo bene", tutto accompagnato da tre cuori, che dimostrano la loro amicizia anche al di fuori dell'ambiente di lavoro.