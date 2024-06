Thuram scala le gerarchie di Giuntoli: perché sarebbe un investimento per la Juve

Thuram-Juve, le cifre dell'affare

L’affare completo ammonterebbe a circa 7.5 milioni a stagione, almeno quattro in meno della spesa per Rabiot, al netto del valore sul campo dei due giocatori visto che uno è un centrocampista d’esperienza già inserito nello scacchiere juventino e l’altro invece rappresenta un campione in prospettiva. Su Thuram la Juventus deve però guardarsi le spalle perché forte è la concorrenza delle squadre inglesi, attratte dall’idea di poter contare su un giocatore che fa della fisicità un punto di forza. In Italia, anche l’Inter avevano mostrato interesse, come potenziale rinforzo a parametro zero nel 2025, mentre le voci della Roma per ora non trovano conferme.