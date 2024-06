“Sono come morto, non esisto più”: Pogba e il video shock, la verità

Sui social è tornato virale il video di un’intervista a Paul Pogba in cui l’ex centrocampista rilascia dichiarazioni forti, che in realtà risalgono a 9 mesi fa, quando è stato sospeso perché trovato positivo al doping dopo la partita d’esordio di campionato. "Sono finito. Sono come morto. Paul Pogba non esiste più. Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita e la mia passione. Ora mi sento come se avessi perso me stesso". A marzo Pogba è stato squalificato per 4 anni a seguito della positività, ma ha presentato ricorso al Tas: a 31 anni rischia però di dover chiudere in anticipo una carriera brillantissima, macchiata però da questa accusa che lui ha sempre respinto.