Sacrificio Huijsen: ma la Juve è pronta a salutare altri due talenti…

È il progetto Next Gen a dare forma e forza alle ambizioni della nuova Juventus. In tutti i modi possibili. E, dunque, non soltanto attraverso il “travaso” di talenti dalla seconda alla prima squadra, ormai lieta abitudine in questo momento impersonata soprattutto dal volto di Yildiz. Soprattutto, ma non soltanto: agli ordini di Thiago Motta, nella prossima stagione, ci sarà anche Fagioli, e chissà che non restino Miretti o Soulé. Le vie per contribuire ai sogni di gloria della società, anche nell’immediato, sono però infinite, come testimonia la maxi operazione con l’Aston Villa in via di definizione in queste ore: senza Barrenechea e Iling-Junior, infatti, difficilmente Giuntoli avrebbe potuto trovare una quadra con l’omologo Monchi.