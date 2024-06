De Sciglio-Juve, titoli di coda: il contratto e le idee di Thiago Motta

AAA Tesoretto cercasi. Anche le operazioni marginali in uscita devono produrre utili e denari da poter essere reinvestiti per la campagna acquisti. Il dt juventinoha le idee chiare: niente sconti o tantomeno calciatori in uscita regalati ad altri club. Tra i diversi elementi destinati ad accasarsi altrove c’è il terzino sinistro Gianluca Frabotta , rientrato dalla stagione vissuta in B con le maglie di Bari e Cosenza. L’ultimo semestre in Calabria è stato molto positivo e ha rilanciato le quotazioni del laterale mancino, lanciato in Prima Squadra da. Non a caso il Cesena l’ha già chiesto in prestito alla Juve. A volerlo in Romagna mister Michele Mignani, che ha allenato Frabotta proprio a Bari all’inizio della scorsa stagione. Occhio però all’Empoli. In Toscana è appena approdato come ds Gemmi, che aveva voluto il terzino anella finestra di gennaio. Un feeling ricambiato e che - in caso di partenza di Cacace - potrebbe portare al passaggio di Frabotta in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Lavori in corso. L’obiettivo dei bianconeri resta quello di recuperare almeno un paio di milioni.