Sbravati, ecco chi è: futuro ruolo Juve, amico di Giuntoli, i talenti scovati

La Juventus guarda al presente e al futuro, non solo per quanto riguarda i calciatori ma anche per i dirigenti. Cristiano Giuntoli, infatti, ha voluto disegnare la sua road map per pianificare una strada importante per il club bianconero. Collaboratori fidati, non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile in grado di portare avanti idee e un progetto, come quello della Next Gen che possa continuare a dare i frutti come negli ultimi anni. Non a caso nelle ultime settimane si è parlato del possibile arrivo a Torino, ormai sempre più imminente, di Michele Sbravati. I due si conoscono molto bene avendo giocato assieme nell'Imperia da calciatori.