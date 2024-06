“Sento delle cose che non mi piacciono”: Conte, l’aneddoto di Chiellini

Chiellini: "Ecco il mio consiglio a Kvara e Di Lorenzo"

"Con Conte ho avuto un'esperienza abbastanza simile. Lui arrivò dopo due settimi posti e cominciavano ad esserci un po' di rumor anche su di me e su una mia ipotetica cessione. Mi prese da parte in ritiro e mi disse: 'Guarda, io sento un po' di voci in giro che non mi piacciono, ti dico subito le cose come stanno. Tu non ti muovi da Torino'. Le sue parole di oggi su Kvara mi hanno ricordato tantissimo ciò che disse a me in quell'occasione. Quindi il consiglio che do a Kvara e Di Lorenzo è quello di star tranquilli e pensare al Napoli perché non si muoveranno mai", ha dichiarato Chiellini.