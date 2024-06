Yildiz, un tifoso speciale con la maglia della Turchia: lo avete riconosciuto?

Il difensore classe 2005 ha condiviso una foto nelle proprie storie Instagram in cui guarda la partita tra Repubblica Ceca e Turchia . Il tutto con indosso la maglia di Kenan Yildiz proprio della nazionale. Un gesto che ha scatenato i tifosi della Juventus , che sognano di poter ammirare i due talenti in bianconero nella prossima stagione. Huijsen e il turco sono infatti stati compagni di squadra nella squadra Under 23, prima del prestito del difensore alla Roma nello scorso mercato di gennaio.

Juve, Huijsen e Yildiz ancora insieme? Il punto sul futuro

Se Kenan Yildiz è tra i pochi calciatori considerati assolutamente incedibili dalla Juventus, lo stesso non si può attualmente dire per Dean Huijsen. Il difensore ha infatti attirato varie attenzioni sul mercato, per ultima quella del Psg, e potrebbe essere sacrificato dai bianconeri per finanziare il mercato in entrata. Oltre al cub parigino c'è infatti anche il Borussia Dortmund e la possibilità di essere inserito nella trattativa per Teun Koopmeiners con l'Atalanta.